وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات

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أوقعت وزارة التجارة بعمالة تقوم بتقليد مواد النظافة بطريقة إحترافية من تقليد العلب و تزوير التواريخ وكأنها من المصدر. فقد ورد بلاغ عن تستر تجاري وقد تم البحث والتحري وبعدها أحيل للرصد الميداني ليتم مداهمة المكان والقبض على العمالة علماً أنه أثناء المداهمة و التفتيش داخل المستودع وجد على أعمال للسحر والذي يضنون أنها قد تنجيهم من قبضة العدالة أو تبعد عنهم لجان التفتيش وقد قُلب السحر على الساحر. فهذه الأعمال ولله الحمد لم تكن حرز لهم ويقظة أبناء الوطن ساهمت في القبض وكشف المستور من تلك الأعمال. المشكلة الكبرى أن مركبات مواد النظافة من المواد الكيميائية والتي تشكل خطورة في حد ذاتها ناهيك عن خلطها بطريقة غير صحيحة بالتأكيد ستكون قنبلة من الخطورة في كل الإتجاهات. فمثل هذه العمالة لم تتقيد بضوابط النظام للعمل والعمال فكيف لها أن تضبط إنتاجها بالطريقة السليمة والصحية ضمن مقومات المعدلات الكيميائية فهي تستبيح كل شيء من أجل المال. كما أن رجال الرصد الميداني ضبطوا معدات تقوم بتزوير العلب بطريقة إحترافية وكأنها أصلية في صب وحفر اسماء المنتجات. وفي مقطع فيديو ظهر فيصل العبدالكريم مطلعاً على جوال أحد العمالة والتي تقوم بتوزيع مواد النظافة وجود العديد من رسائل السب والشتم والتي كتبها بحقد وكراهية على السعودية حتى أن أحد رسائله كان يتمنى سقوط إحدى الصواريخ على برج المملكة. مثل هذا كثير ومثله في الكراهية بهذا الحد كيف لمتستر عليه أن يأتمنه على وطنه وبلده .. فقد يزيد تمرده ويكبر في حقده في نشر مايؤذي به في شتى الوسائل.