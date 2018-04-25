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نائب أمير منطقة مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة
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نائب أمير منطقة مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة

نائب أمير منطقة مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة
http://almnatiq.net/?p=571771
المناطق_عادل الزهراني

إفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة والمقام في قاعة مكة الكبرى بضيافة نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتضمن الملتقى معرضا بعنوان (أبطال الإرادة) بمشاركة ٥ جهات وهي نادي مكة و التأهيل الطبي بالشؤون الصحية وجامعة أم القرى وقسم التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة ومركز التأهيل الشامل بمك المكرمة حيث وما تقدمه من خدمات تستهدف ذوي الإعاقة، ويضم كذلك ندوة علمية بعنوان (رياضة ذوي الإعاقة .. الآمال والطموح) تقام خلالها عدد من المحاضرات خلال يومي الملتقى يلقيها عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجالات ذوي الإعاقة رياضياً وثقافياً واجتماعياً تستهدف ذوي الإعاقة و أسرهم و المهتمين بهذا المجال.

وفي لمحة إنسانية قام سموه بأخذ صور تذكارية مع أبطال نادي مكة المكرمة والمنتخب السعودي البطل راضي الحارثي لاعب ألعاب القوى والذي حقق أكثر من ٢٠ميدالية دولية ممثلاً لمنتخب المملكة في المحافل الدولية، والبطل عبدالرحمن القرشي والذي حقق أكثر من ١٥ ميدالية دولية في ألعاب القوى كذلك حيث قدم أحدى الميدليات لسموه بهذه المناسبة.

وفي ختام زيارته كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة لهذا الملتقى.

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نائب أمير مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الاحتياجات الخاصة

نائب أمير مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الاحتياجات الخاصة

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