احدث الأخبار

جمعية بنيان تدشن سوق العطاء
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة مكة يفتتح الملتقى الخامس لأمناء ومدراء أندية ذوي الخاصة
منطقة مكة المكرمة
 وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات
أبرز المواد
 “عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر
أبرز المواد
 الطائف تحتفل بمرور 75 عاما على مدارس دار التوحيد
أبرز المواد
 أكثر من 29 ألف حالة طارئة استقبلها مستشفى البكيرية في الربع الأول لهذا العام
أبرز المواد
 جيرارد: محمد صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحه 140.000 متر شمال املج
أبرز المواد
 بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الفوانيس والزينة احتفالاً بقدوم رمضان
أبرز المواد
 العثور على مفقود العمارية متوفًى بعد يومين من البحث
أبرز المواد
 “النقد” تعتزم تخفيف ضغط ربط الريال بالدولار
أبرز المواد
 بالفيديو.. عاصفة رملية تباغت مطار جازان قبل ثوانٍ من هبوط طائرة
أبرز المواد
أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أم الضحايا الثلاثة تسرد تفاصيل بشعة: هكذا نحر زوجي بناتي وأجهز عليهن في غمضة عين

أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد
لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

أبرز المواد
شاهد .. ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج جديد !!

شاهد .. ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج جديد !!

أبرز المواد

جمعية بنيان تدشن سوق العطاء

جمعية بنيان تدشن سوق العطاء
http://almnatiq.net/?p=571775
دشنت  جمعية بنيان الخيرية مساء أمس الثلاثاء فرع جديد لسوقها الخيري (سوق العطاء) في حي الياسمين وذلك امتدادا لفروعها في حي غرناطة والسويدي ، والذي يعود ريعه لدعم أوقاف الجمعية لإسكان الأسر المستفيدة. ويحوي السوق مبيعات من ماركات عالمية من حقائب وملابس وأحذية وكذلك أواني وتحف مخفضة ، وتبذل الجمعية كل الجهود لإتاحة الفرصة للزائرات لاقتناء قطع جميلة وثمينة بأسعار في متناول الجميع ، ويستقبل المعرض زواره  كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع ، من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء. بينما فرعي غرناطة والسويدي يستقبلان الزوار ثلاثة أيام متتالية في نهاية كل شهر ميلادي.
ذكرت ذلك مسؤولة العلاقات والإعلام بجمعية بنيان الخيرية أ. وعد الحربي التي أكدت حرص الجمعية على إقامة هذه الفعاليات للمساهمة في دعم الأسر التي ترعاها الجمعية وبمتابعة وإشراف مستمر من رئيسة الجمعية أ. ندى البواردي. كما أوضحت أيضا أن الجمعية، ومن واقع مسئوليتها الاجتماعية، قد اعتمدت إقامة هذه الأسواق ليكون رافدا لأوقاف الجمعية لترفع معاناة الإيجار عن الأسر المستفيدة.

للإستفسار:
0533334479
0553008640

روابط ذات صلة

وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات

وزارة التجارة: تداهم مستودع يديره عماله فى تقليد المنتجات
“عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر

“عمرها 85 عام وفاقدة للبصر وأمية”…تحفظ القرآن الكريم كاملاً بمحافظة وادي الدواسر
العثور على مفقود العمارية متوفًى بعد يومين من البحث

العثور على مفقود العمارية متوفًى بعد يومين من البحث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*