جمعية بنيان تدشن سوق العطاء

دشنت جمعية بنيان الخيرية مساء أمس الثلاثاء فرع جديد لسوقها الخيري (سوق العطاء) في حي الياسمين وذلك امتدادا لفروعها في حي غرناطة والسويدي ، والذي يعود ريعه لدعم أوقاف الجمعية لإسكان الأسر المستفيدة. ويحوي السوق مبيعات من ماركات عالمية من حقائب وملابس وأحذية وكذلك أواني وتحف مخفضة ، وتبذل الجمعية كل الجهود لإتاحة الفرصة للزائرات لاقتناء قطع جميلة وثمينة بأسعار في متناول الجميع ، ويستقبل المعرض زواره كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع ، من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء. بينما فرعي غرناطة والسويدي يستقبلان الزوار ثلاثة أيام متتالية في نهاية كل شهر ميلادي.ذكرت ذلك مسؤولة العلاقات والإعلام بجمعية بنيان الخيرية أ. وعد الحربي التي أكدت حرص الجمعية على إقامة هذه الفعاليات للمساهمة في دعم الأسر التي ترعاها الجمعية وبمتابعة وإشراف مستمر من رئيسة الجمعية أ. ندى البواردي. كما أوضحت أيضا أن الجمعية، ومن واقع مسئوليتها الاجتماعية، قد اعتمدت إقامة هذه الأسواق ليكون رافدا لأوقاف الجمعية لترفع معاناة الإيجار عن الأسر المستفيدة.

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