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أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين الصفيان مستشارا إعلاميا ومشرف عام على إدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا

أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين الصفيان مستشارا إعلاميا ومشرف عام على إدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا
http://almnatiq.net/?p=571843
الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان مستشارا إعلاميا لأمانة المنطقة الشرقية، فيما أصدر معاليه قرارا أخر يقضي بتعيين الصفيان مشرفا عاما على إدارة العلاقات العامة والإعلام وكذلك متحدثا رسميا باسم أمانة الشرقية.
وأكد معاليه أن هذا القرار يأتي تماشيا مع التطورات والتحولات في مجال الاعلام، والتي تولي أمانة المنطقة الشرقية اهتماما بالغا فيه، وخاصة مع الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة وجميع وسائل الإعلام، مؤكدا على أن الأمانة تسعى الى مواكبة التغيير والتطوير في جميع المجالات، والذي يأتي انسجاما مع برنامج التحول الوطني 2020 في القطاع البلدي، إضافة إلى زيادة المهام والأعمال في إدارة العلاقات العامة والإعلام.
مؤكدا على أن الأمانة تحرص على تطوير جميع إداراتها ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة بشكل يتلاءم مع المرحلة، والذي يسهم في تطوير القطاع البلدي.
من جهته عبر المستشار الإعلامي المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية على هذه الثقة الغالية آملا أن يساهم بدوره في دعم الأمانة وبما يحقق رضا الجميع، مؤكدا أن هذا غير مستغرب على معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والذي عرف عنه اهتمامه البالغ بالكوادر الوطنية المؤهلة ودعمها وتحفيزها، متمنيا أن يكون عند حُسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي، سائلا الله عز وجل أن يعينه على هذه الثقة لخدمة الوطن.
يذكر أن الصفيان يمتلك خبرة في الاعلام، وقد عمل كمراسل حربي ومراسل للعديد من المؤسسات الإعلامية داخل وخارج المملكة لأكثر من ثلاثين عاما، إضافة إلى تقلده للعديد من المناصب الحكومية ، وحصل على العديد من الدورات العلمية من داخل وخارج المملكة، في عدد من المجالات العلمية وخاصة الاعلام والعمل البلدي.

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