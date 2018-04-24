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سياحة الباحة تنفذ ورشة تمكين الشركاء بالمنطقة الاحد القادم

سياحة الباحة تنفذ ورشة تمكين الشركاء بالمنطقة الاحد القادم
http://almnatiq.net/?p=571844
المناطق-الباحة

تقيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاحد القادم بفندق جولدن توليب الباحة في تمام التاسعة صباحا ورشة عمل ( تمكين الشركاء بالمنطقة ) لملاك ومشغلي دور الايواء السياحي بمنطقة الباحة
واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري انه انطلاقا من نهج الشراكة الفعالة للهيئة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كألية ناجحة لتحقيق اهداف التنمية السياحية تم إقامة ورشة العمل والتي تتضمن تطبيق المسارات السياحية وتشغيلها وترميم القرى التراثية والاستثمار فيها وجودة الخدمات الفندقية بقطاع الايواء السياحي وتطوير لجان التنمية السياحية بالمحافظات
وقدم الشهري شكره لامير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على حرصه واهتمامه بمجال السياحة وتطوير المنطقة على أن تكون المنطقة جاذبة للسياحة كما ثمن حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعم المنطقة والاهتمام بمجال السياحة والتراث.

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