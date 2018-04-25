“السعودية للكهرباء”: سُرعة تحديث المشتركين لبياناتهم تُسْهم في ضمان استفادتهم من الخدمات الإلكترونية

جازان - المناطق

جددت “السعودية للكهرباء” دعوتها للمشتركين إلى ضرورة الإسراع بتحديث بياناتهم بالموقع الإلكتروني للشركة (se.com.sa)، مؤكدة أن تحديث بيانات المشترك يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية، إضافة إلى وصول تفاصيل الفاتورة الإلكترونية إلى قنوات التواصل الخاصة به، كالبريد الإلكتروني، والهاتف الجوال، وكذلك تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وغيرها من القنوات، طبقاً للبيانات المحدثة.

وذكرت الشركة أن هناك تفاعلاً من قبل المشتركين مع مبادرتها لتحديث البيانات التي أطلقتها الأسبوع الماضي بهدف الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، وتحديد طبيعة المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وذلك في إطار خطة الشركة لاعتماد أنظمتها للتعامل المباشر مع المشترك، سواء كان مالكاً أم مستأجراً.

وأضافت: “يجب على المشتركين الذين لم يُحدثوا بياناتهم بعد الإسراع بالدخول إلى موقع الشركة وتحديث بياناتهم، حتى يتمكنوا من استلام الفاتورة الإلكترونية، واستمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة أن عملية التحديث لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مع سهولة خطوات التحديث، وأن الشركة بدأت إرسال أكثر من (3) مليون رسالة نصية (SMS) للمشتركين لحثهم على سرعة التفاعل مع المبادرة”.

وتابعت: “مُبادرة تحديث البيانات جزء من توجهات الشركة لتعزيز مستوى الخدمة الكهربائية، وسرعة التواصل مع المشتركين المستفيدين من الخدمة بشكل مباشر، وتحديد المشترك الذي يستفيد فعلياً من الخدمة الكهربائية وخدماتها الالكترونية، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الاستهلاك الكهربائي، وإشعارات الفصل المجدول، والانقطاعات، والاستفسارات، والشكاوى”.

يُذكر أن مبادرة “السعودية للكهرباء” لتحديث البيانات تأتي استكمالاً لخطتها للتحول الرقمي، والتيسير على المشتركين، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية عبر عديد من القنوات الرقمية، مثل تقديم طلبات الخدمة الكهربائية، ومتابعتها، واعتماد الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الورقية لجميع المشتركين من خلال موقع الشركة، وتطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة بالهواتف الجوالة، وغيرها من الخدمات التي تختصر وقت وجهد المشتركين.