جامعة حفر الباطن تخرج الدفعة الرابعة

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

شهدت جامعة حفرالباطن مساء اليوم الثلاثاء ٨/ ٨ / ١٤٣٩ عهدا جديد من مسيرة التنمية البشرية وبناء الإنسان أعظم ثروات الوطن وذلك بتخريج الدفعه الرابعة من حملة البكالوريوس ودرجة الدبلوم التطبيقية وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبحضور محافظ حفرالباطن الاستاذ عبدالمحسن العطيشان وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والمدعوين وأولياء امور الخريجين

بدأ الحفل بتلاوة لايات من الذكر الحكيم تلاها الطالب تركي محمد العنزي بعد ذلك ألقى الطالب عيسى حلوان العنزي كلمة الخريجين هنأفيها زملائه الخريجين وقال إن هذه الليله هي بداية مرحلة جديده نستشرف منها المستقبل لخدمة الوطن بعد سنوات من السهر والجد والاجتهاد وقدم الشكر الجامعه والاساتذه وكل من كان خلف هذا الإنجاز كما عبر عن شكره وتقديره باسمه ونيابه عن زملائه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على رعايته الكريمه وحرصه على مشاركة أبنائه فرحة التخرج

ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمه بهذه رحب فيها بالحضور الكريم وقال اقدم خالص شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على تكرمه برعاية الحفل ودعمه المتواصل ومتابعته الحثيثه في كل امور الجامعه وهنأ الخريجين واوصاهم بتقوى الله وبر والديهم وخدمة الوطن بالغالي والنفيس مضيفا أن الجامعه بذلت الكثير لتأهيلهم بالمعارف والعلوم ليكونوا مساهمين في بناء الوطن وفق رؤية 2030 وبرنامج التجول الوطني 2020 مشيرا إلى أنه خلال عمر الجامعه القصير بذلت الكثير من الجهود لرفع مستوى الجامعه كما وكيفا وتطوير البرامج آخذين بعين الاعتبار حاجة سوق العمل حيث سيبدأ تطبيقها اعتبارا من العام القادم وبالتحديد في مجال العلوم التطبيقية والصيدلة للبنين والبنات

وقال إن مجلس الجامعة وافق على تفعيل كليتي العلوم والآداب للبنات اما البنين فبالإضافة الكليات السابقة سيتم فتح كلية الآداب بتخصص انجليزي – ترجمه وتخصص خدمة اجتماعية اما كليات الفروع فقد صادقت الوزارة على على تحويل كليات الخفجي والنعيرية والقرية العليا إلى كليات جامعية مماسيتيح فتح تخصصات جديدة في الإدارة والحاسب وحسب احتياج سوق العمل

وكشف مدير الجامعة إلى استحداث كلية الثروة الحيوانية والطب البيطري ممايدعم ويساند الرؤية الوطنية

مشيرا إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعة يتجاوز ال ٣٠٠ أستاذ واستاذه عدد منهم مبتعث وسيعودون لخدمة الجامعة والوطن

وثمن مدير الجامعه الدعم اللامحدود التي توليه حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الوطن والمواطن وماتحظى به الجامعة من دعم ورعاية