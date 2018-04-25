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نائب أمير منطقة نجران يطلع على خطة أختبارات مدارس التوأمة بالمنطقة

نائب أمير منطقة نجران يطلع على خطة أختبارات مدارس التوأمة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=571847
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي .

وأطلع سموه خلال اللقاء على خطة اختبارات مدارس التوأمة بنين وبنات بمنطقة نجران إضافة إلى آلية التعاون القائمة بين إدارة التعليم والجهات المعنية بالمنطقة .

وثمن سموه الجهود التي يقوم بها منسوبي التعليم بالمنطقة مؤكداً سموه ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب والطالبات على تأديتهم الإختبارات متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح .

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