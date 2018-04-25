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وفد من مجلس الشورى يزور المواقع الأثرية والتاريخية في نجران

وفد من مجلس الشورى يزور المواقع الأثرية والتاريخية في نجران
http://almnatiq.net/?p=571848
المناطق - نجران

قام وفدٌ من مجلس الشورى بزيارة للمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية بمنطقة نجران ورافقهم خلال هذه الزيارة عدد من أعضاء مجلس منطقة نجران ، وأستقبل الوفد لدي وصولة لموقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح وأطلعوا على ما يحتويه موقع الأخدود من الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية وشاهد القلعة ورحى الأخدود الشهير كما أطلع على جميع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الموقع ؛ ثم قام وفد مجلس الشورى بزيارة لقصر الإمارة التاريخي وتجول داخل القصر وأطلع على مايحتويه من مباني ومجالس ومرافق تاريخية ؛ ثم شارك وفد مجلس الشورى في الفنون والألوان الشعبية المقامة بساحة القصر التاريخي بحي أبا السعود ؛ وتناول أعضاء الوفد مأدبة العشاء المعدة من قبل مقام إمارة المنطقة بحضور وكيل إمارة منطقة نجران حمود بن سماح المجلاد.

ثم قام وفد مجلس الشورى بزيارة للأسواق الشعبية والتراثية بالوسط التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران .

وفي نهاية الزيارة قدم وفد مجلس الشورى الشكر لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ولسمو نائبه وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة وذلك لما لسموه من حسن الاستقبال والتنظيم و للحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح إن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها مشيرا بأنه يوجد بالمنطقة أكثر من 134 موقعا أثريا وتاريخيا.

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