سمو الأمير سعود بن نايف يرعى حفل التخرج الثامن والأربعين بجامعة الملك فهد غدًا الخميس

الدمام - مريم البراهيم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرالمنطقة الشرقية، مساء يوم الخميس 10 شعبان 1439هـ (26 أبريل2018م)، حفل التخرج الثامن والأربعين بجامعة الملك فهد للبترولوالمعادن ، الذي يقام في الاستاد الرياضـــي بالمــــدينــة الجامعيــةبالظهـــران، ويضم خريجي الجـــامعــة في الفصـــــل الدراسي الأولوالمرشحين للتخـــرج في الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفيوالبالغ عددهم (1404) طلاب منهم (1051) طالباً بدرجةالبكالــــوريـــوس و(293) طالبــــاً بدرجــة الماجستير و(60) طـالبــــاًبدرجــــة الدكتوراه.

وبهذه المناسبة، أعــرب معالي مدير الجامعة د. خالد بن صالحالسلطان عن اعتزازه – وكافة منسوبي الجامعة – بهذه الرعاية الكريمة. وقال معاليه إن هذه الرعاية الكريمة تعد تقديراً لمسيرة الجامعة ودورهافي تأهيل الكفـــاءات البشـــرية وإعدادها لأداء دورها المنتظر فيخدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال د. السلطان إن هذه الرعاية الكريمة تعد تجسيداً للاهتمام الكبيرالذي توليه التعليم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنعبدالعزيز – يحفظهم الله، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام ينطلق مناقتناع عميق بدور التعليم في إعداد الكوادر البشرية الملتزمة بالمبادئالرفيعة والمحافظة على القيم الفاضلة والمواكبة لأحدث مستجداتالعصـــر والواعية لدورهـــا في نهضة الوطن.

وذكر د. السلطان أن التزام الجامعة بتحديث العمليـــة التعليمـيـــةوحرصها علــــى الوصول إلى معاييـــــر الجودة العالمية هو سمة مميزةلمسيرة الجامعة التي حرصت – طوال تاريخها الطويل – على الالتزامبالتميز وساعدها على الالتزام به الدعم الذي تلقاه من حكومتناالرشيدة، حيث مكنها هذا الدعم من استخدام آخر تقنيات التعليمواستقطاب الأســـاتذة الأكفاء تدريساً وأصحاب الأثر الملموس فيالبحث العلمي، ويصب كل ذلك في مصلحة الطالب الذي يحصل علىتأهيــل وتدريب متميز يجعله قادراً، حين يتخرج، على مواكبة تطوراتالعلوم ومستجــدات التقنيـة، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وقال إن الجامعة حريصة على أن يكون خريجوها متمسكين بدينهم ،أوفياء لوطنهم ، متميــــزين أخلاقيـاً بقدر تميــزهم علميــاً، وأن يتمتــعخريجوها بالمهـــارات المطلوبة في سوق العمل، وقد أنشأت لهذاالغرض برنامجاً لتطوير المهارات اللازمة للارتقاء بقدرات الطالب وفكرهوسلوكه وإعداده لمواكبة متطلبات سوق العمل ومساعدته على النجاحوالتفوق أثناء الدراسة وبعد الالتحاق بالعمل ويهتم البرنامج بدراسةآراء القائمين على سوق العمل حول ما ينشدونه من مهارات التميزوالأداء الفعّال في خريجي الجامعة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق الجامعة مزيداً من الإنجازات فيالسنوات القادمة. وقدّم خالص التهنئة للخريجين، وشكر من ساهم فيتفوقهم من آباء وأمهات وأساتذة وموظفين.