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شاهد فيديو لتعلم مبتكر.. نموذج تيباك ومعلم القرن 21 بالثانوية الخامسة عشر بالمدينة المنورة

http://almnatiq.net/?p=571890
عادل الزهراني - المدينة المنورة

نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه التقنية في عصرنا الحالي وسعياً لتطبيق التحول الوطني 2020 فإن هذه المتطلبات تفرض على المدارس أن تركز على ما يعرف بمهارات القرن الحادي والعشرين.

وفي هذا الصدد، قامت معلمة اللغة الانجليزية ومدربة التعليم الالكتروني أميمة الاحمدي من تعليم المدينة المنورة في الثانوية الخامسة عشرة بتطبيق المحتوى المعرفي التكنولوجي التربوي لدمج التقنية داخل الفصول الدراسية كتجربة تربوية والمعروف بنموذج تيباك TPACK وهو أحد النماذج المعاصرة والذي يؤكد على التكامل ما بين المعرفة بالتقنية والمعرفة بمحتوى المادة الدراسية جنباً إلى جنب مع المعرفة بطرق التدريس كمتطلبات رئيسة للتدريس الفعال باستخدام التقنيات التعليمية.

استمر مشروع المعلمة لمدة 10 سنوات في عدة مدارس سعيا منها للوصول تحقيق هدف واحد وهو الوصول لمخرج تقني متقن يلبي احتياجات الوطن و التحول لمجتمع المعرفة و الإسهام في بناء مجتمع يتصف بحس معرفي عال، يتميز بطاقات معرفية فاعلة، ويتمتع بشراكات معرفية مؤثرة يعتمد على انتاج المعرفة عوضا عن استغلالها وقد تضمن تطبيق هذا المشروع مجموعة من المهارات والتي شملت التفكير الناقد، والتعاون، وإصدار الأحكام، والتعامل مع التطبيقات التقنية، والمهارات الاجتماعية والقيادة والمسؤولية، والكفايات الرقمية، والمرونة والقابلية للتكيف، والمبادأة والتوجه الذاتي

ولكي نتمكن من تنمية هذه المهارات بفاعلية لدى الطلاب، فإنه يتعين أن يتوافر لدينا معلمون يتسمون بخصائص وسمات المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين حتى تكون هناك مخرجات تعليمية ذات جودة عالية بالنسبة للمعلم وللمتعلم على حد سواء.
ومن بين أكبر خصائص وسمات المعلم الفعال تلك القدرة على توظيف التقنية بفاعلية حيث تم التدريب على استخدام التقنية بالتدريج واستخدام التربية التقنية او بيداغوجيا التقنية كما ركزت المعلمة على تنمية المعرفة بمحتوى مادة التخصص لدى المتعلمين، جنباً إلى جنب مع تدريس المحتوى بطرق تدريس واستراتيجيات حديثة.

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