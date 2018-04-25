أمير منطقة جازان يستقبل الأمين العام للجنة “تراحم” بالمملكة

جازان - امل بهكلي

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” اليوم الأمين العام الجديد للجنة الوطنية الرئيسية بالمملكة الأستاذ فهد بن عبدالله الراجح والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مؤخراً في هذا المنصب.

وقد رحب سموه بالراجح متمنياً له التوفيق والسداد في أداء عمله في خدمة اللجنة والفئات المشمولة برعايتها.

ونوه سموه بجهود وإنجازات لجنة (تراحم) في المنطقة وحرصها على التنوع والتجديد في المشاريع والبرامج الهادفة لتحقيق المفهوم الشامل للرعاية المتكاملة للنزلاء والنزيلات وأسرهم .

ومن جانبه أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة علي حسن الاستقبال والتوجيهات الكريمة مثمناً متابعة سموه لأنشطة وفعاليات اللجنة.

حضر الاستقبال رئيس لجنة (تراحم) بمنطقة جازان أ.علي بن موسى زعله ، وعددا من اعضاء اللجنة بمنطقة جازان.