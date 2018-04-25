إعادة توزيع العاملين بالمراكز الصحية بالرياض حسب الاحتياج

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دفع تكدس في القوى العاملة بالمراكز الصحية داخل وخارج مدينة الرياض، مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة للاستنفار لحصر القوى العاملة وإعادة توزيعها حسب الاحتياج.

ووجهت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تعميمًا عاجلًا لمشرفي القطاعات الصحية، داخل وخارج الرياض أشارت فيه إلى وجود مراكز بحاجة إلى تغطية النقص والبعض الآخر يوجد به تكدُّس موظفين من الكادر الصحي والإداري، مطالبة بسرعة الرفع بالموظفين الزائدين عن الحاجة، وذلك لتكليفهم لسد العجز في بعض المراكز.

وشددت المديرية في تعميمها على الالتزام بالأمانة والموضوعية حيال الرفع، مؤكدة أنه سيتم عمل جولات تفتيشية ومحاسبة المقصرين بعدم الرفع في مدة أقصاها 5 أيام، حسب “عاجل”.