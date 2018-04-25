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أمير عسير يستقبل مدير جامعة الملك خالد.. ويتسلم تقرير اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد

أمير عسير يستقبل مدير جامعة الملك خالد.. ويتسلم تقرير اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=571903
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس بمكتبه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع عميد الدراسات العليا المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي .
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالدكتور السلمي , منوّها سموه بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- , مشيدا في الوقت ذاته بما تقدمه جامعة الملك خالد من جهود حثيثه تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن , وتسلم سموه تقرير اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد , حيث تم خلال اللقاء العلمي مناقشة 23 ورقة علمية، قدمها نخبة من الباحثين والمشاركين، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة حول تاريخ الملك خالد ـ رحمه الله ـ.
وفي نهاية اللقاء حث سمو أمير منطقة عسير معالي مدير الجامعة على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات العلمية والتي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع , متمنياً سموه المزيد من التقدم والنجاح للجميع .

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