محافظ ينبع يتسلم التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية بينبع “سكن ومودة”

ألتقى أمس محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بينبع (سكن ومودة) فضيلة الشيخ / عمر الحسن وأعضاء مجلس الأدارة حيث تسلم المحافظ التقرير السنوي للجمعية والذي يتضمن جهود ومناشط الجمعية خلال عام حيث نفذت الجمعية عدد من البرامج والدورات التأهلية والتطويرية للمقبلين على الزواج وعدد هذه البرامج 35برنامج أستفاد منها 1604 مستفيد وبلغت الأستشارات الأسرية 379 أستشاره وبلغت قضايا الصلح التي أنجزتها الجمعية 24قضية صلح وتضمن التقرير الرؤية وهي التميز في تحقيق الأستقرار الأسري داخل المجتمع ورسالة الجمعية هي تنمية القيم الأسرية وتعزيزها من خلال البرامج النوعية بمعايير مهنية وكوادر متميزة وفي ختام اللقاء نوه المحافظ بما تضمنه التقرير من جهود وشكر القائمين عليها ونوه بدور الأسرة في صلاح المجتمع.