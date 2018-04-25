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أمير منطقة تبوك يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك

أمير منطقة تبوك يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك
http://almnatiq.net/?p=571917
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة إسمنت تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد سعيد عبيد وأعضاء مجلس الإدارة .
وتسلم سمو أمير المنطقة نسخة من التقرير السنوي لشركة إسمنت تبوك من رئيس مجلس الإدارة ، والمتضمن أعمال وإنجازات الشركة خلال الفترة الماضية والموقف المالي وتحديث الأنظمة .
وشكر سمو أمير منطقة تبوك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ، مؤكداً سموه على دور الشركة في توطين الوظائف وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بالشركة في كافة المجالات والتخصصات ، وتوطينها لكافة الوظائف القيادية .
ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بما تلقاه الشركة وشركات الإسمنت بالمملكة من دعم وإهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لدعم الاقتصاد الوطني .

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