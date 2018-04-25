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انطلاق فعاليات المنتدى السعودي الصيني للصناعات التحويلية للمطاط

انطلاق فعاليات المنتدى السعودي الصيني للصناعات التحويلية للمطاط
http://almnatiq.net/?p=571920
المناطق _ الرياض

انطلقت اليوم بمدينة شَنغهاي الصينية فعاليات المنتدى السعودي الصيني للصناعات التحويلية للمطاط الذي تنظمه التجمعات الصناعية بالشراكة مع الهيئة الملكية بينبع والهيئة العامة للاستثمار، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، على هامش معرض ” Chinaplas2018″.
ويهدف المنتدى إلى استقطاب الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية للمطاط وتطوير وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع ، من خلال نقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق.
وتشارك الهيئة الملكية بينبع في المنتدى بورقة عمل عن واقع صناعة المطاط وجهود الهيئة الملكية في هذا المجال بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية ابتداء من موقعها الاستراتيجي، ووفرة المواد الخام الأساسية، والأسعار المنافسة للطاقة، ومستوى البنية التحتية وانتهاء بالخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي.

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