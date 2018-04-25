العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

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المناطق _ المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن حملة معالجة المنظر العام للتشوه البصري 3702 متر مكعب  من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء وذلك خلال الفترة من 29 إلى 5/8/1439

وكانت أمانة المدينة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة البلديات الفرعية قد كثفت جهودها في معالجة التلوث البصري الناتج عن رصد مخلفات البناء بالأراضي الفضاء في مختلف الأحياء .

وبين وكيل الأمين للتعمير المهندس أحمد العمري بأن الأمانة تقوم في تتبع ومعالجة مخلفات البناء المخلفات وإزالتها بمداخل المدينة . منوهاً على ضرورة تعاون أصحاب الأراضي أثناء البناء بعدم وضع مخلفات البناء ورميها بالجوار بمنظر غير حضاري وذلك للإسهام و المحافظة على البيئة من التلوث البصري ، مبيناً أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية  بحق المخالفين للأنظمة .

 

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