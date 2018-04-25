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حادث مروري يودي بحياة طالب وإصابة ٩ بالفرشة بعسير
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المناطق _ عسير
أعلنت  حالة الطوارئ بمستشفى الفرشة العام بمنطقة عسير ،إثر وصول إصابة ( 10 ) حالات لطلاب مدارس لطوارئ المستشفى نتيجة حادث مروري حيث تراوحت أعمار المصابين مابين 7 و16 سنة .والإصابات بين حرجة ومتوسطة .
أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي بصحة عسير / سعيد بن مداوي الاحمري مشيراً بأن الحالات الصحية للمصابين كانت ما بين الخطيرة والمتوسطة ، منها حالة إصابة حمراء إثر كسر عميق بالجمجمة تم انعاشها واستقرارها والعمل جار على تحويلها لمستشفى ابها للولادة والأطفال ، وعدد ( 4 ) حالات صفراء نتج عنها إصابات وكسور مختلفة الحدة و الخطورة تم اسعافها وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها وتنويمها ، وعدد ( 4 ) حالات خضراء تم فحصها واسعافها ووضعها تحت الملاحظة ، ووفاة  حالة واحدة من المصابين .
وبهذا تتقدم صحة عسير بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي ، وأن يمن على بقية الحلات المصابة  بالشفاء العاجل.
وتابع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة الدكتور يحيى بن محمد شويل حادث طلاب مركز الفرشة ووجه بتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين .

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