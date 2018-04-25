مقذوف حوثي يصيب مواطنة بنجران

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أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران

النقيب/عبدالله سعيد آل فارع

بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الاربعاء الموافق ٩/ ٨/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه اصابة مواطنة ، حيث تم نقلها الى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.