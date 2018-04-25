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الأمير سعود بن نايف يبارك إقامة وقف ” دار أم عجلان ” لصالح جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يبارك إقامة وقف ” دار أم عجلان ” لصالح جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=571953
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري والأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن العجلان والذي تكفل بإنشاء وإقامة (وقف دار أم العجلان) لصالح جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة الشرقية.

 

وبارك سموه إقامة هذا المشروع ، مؤكدا سموه يحفظه الله على ضرورة دعم العمل الخيري وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الخيري وخاصة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية – مجهولي الأبوين من خلال الأوقاف،  مقدما سموه الكريم الشكر لأسرة العجلان على دعمهم لهذا العمل الخيري، متمنيا لجمعية الوداد الخيرية والقائمين عليها التوفيق والسداد .

 

وقدم المهندس بحري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الجمعية مبيناً بأن جمعية الوداد تقدم خدماتها للأطفال الأيتام فاقدي الرعاية الوالدية – مجهولي الأبوين ما دون السنتين وذلك من خلال إسناد كفالتهم لأسر سعودية كريمة بشرط الإرضاع ، ، مبيناً بأن الجمعية قامت بعقد شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لافتتاح فروع لها في كلٍ من منطقة مكة المكرمة وجدة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم ومنطقة جازان ، وسلمت الجمعية حتى الآن 285 طفل وطفلة إلى أسر سعودية حاضنة مناسبة بعد اتمام عمليات الرضاعة.

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