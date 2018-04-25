كلية أملج تعقد ورشة عن نواتج التعلم Learning Outcomes) )

المناطق _ تبوك

عقدت وحدة القياس والتقويم بالكلية الجامعية بأملج ورشة عمل بعنوان نواتج التعلم Learning Outcomes) )، وقدم الورشة أستاذ تعليم الرياضيات المشارك الدكتورة سامية جودة، واستهدفت الورشة أعضاء هيئة التدريس، وشملت الورشة مجموعة من المحاور مثل : ما هي نواتج التعلم ، والفروقات بين نواتج التعلم والأهداف والغايات، كذلك تصنيفات نواتج التعلم، إضافة إلى نواتج التعلم ومؤشرات اﻷداء KPI، كما تضمنت عدداً من التطبيقات العملية من أعضاء هيئة التدريس ومشرفات الأقسام لصياغة مصفوفة البرنامج ونواتج التعلم على مستوى البرنامج والمقرر الدراسي على مستوى المجالات (المعرفية- المهارية – الوجدانية – المهارات نفس حركية)

وفي ختام الورشة تم تطبيق استبيان تقييمي تم من خلاله تحديد الاحتياجات التدريبية ﻷعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم.