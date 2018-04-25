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هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تستعد لمواجهة التقلبات الجوية

هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تستعد لمواجهة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=572025
المناطق _ الباحة
رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية
وأكد   المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بان هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة  رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الإجازة الأسبوعية، ، وتغير الأجواء والتي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض، حسب الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الهيئة.
مشيرا  إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة ، وأيضاً تفعيل دور التطوع للمشاركة عند حدوث اي طاري مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة آلتخصصات، واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد، استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.وبمتابعة ايضاً من مدير عام الفرع بالهئية الاستاذ خالد الغامدي
 مشددا على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.

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