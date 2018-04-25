أمير الباحة يستقبل رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالباحة

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الأمارة اليوم ، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة فاطمة بنت سعيد اللساب ، وأعضاء اللجنة التي تعد الأولى بالغرفة التجارية.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الباحة بالجميع , مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في مجتمعنا كونها عنصراً مساهماً حقيقياً في تنمية هذه البلاد المباركة في ضل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ” أيدها الله” .

ونوه سمو أمير الباحة بالنجاحات التي حققتها وتحققها المرأة السعودية في كافة المجالات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى ماحققته من جوائز محلية وعالمية جعلها احد المساهمين في بناء ورفعة هذا الوطن ، متمنياً سموه للجنة ولسيدات الأعمال في المنطقة كل التوفيق لخدمة المنطقة مبينا سموه بأنه سوف يتم اشراكهن في العديد من النشاطات بالمنطقة عبر مجلس شباب وشابات المنطقة ومكتب الاستثمار بالإمارة ولجان إصلاح ذات البين بالاضافة الى العديد من اللجان والبرامج الاخرى .

من جانبها أعربت فاطمة اللساب عن شكرها وبالغ تقديرها لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتشجيعه وما استمعن إليه من توجيهات سديدة لبذل المزيد من الجهود لخدمة وطننا الغالي , مستعرضة الخطط المستقبيلة التي ستقوم بها اللجنة ودورها المجتمعي ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية والافكار التي ستجعل المراة اكثر مساهمة في المجتمع .

وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ، ومدير إدارة اللجان بالغرفة سعيد سعد الغامدي.