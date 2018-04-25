تعليم حفر الباطن يدشن حملة إعلامية لفعاليات الأسبوع الحي

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن حملتها الإعلامية لتدشين فعاليات الأسبوع الحي بالتعليم برعاية سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ومدير الاشراف التربوي عبدالعزيز العامر ورئيس القيادة المدرسية مقبل بن علي الشمري ومدير العلاقات العامة سعود خميس الشمري وبعض قيادات الإدارة وبالتعاون مع ممثلي وسائل الإعلام .

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالزملاء الإعلاميين بالمحافظة من قبل رئيس الاعلام التربوي الأستاذ زبن بن مفرح الشمري شدد فيها على دور وسائل الإعلام في نشر التوعية بين أطياف المجتمع وأثنى على تعاون الزملاء مع الإعلام التربوي على مدار العام الدراسيبعد ذلك ألقى سعادة مدير التعليم كلمة شكر فيها الزملاء على حضورهم موضحا أهمية ودور الإعلام في المجتمع مشيدا بالتعاون المستمر مع وسائل الاعلام المختلفه في التواصل الاجتماعي ، ثم استمع الجميع للعرض المرئي الذي قدمه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري عن فعاليات وبرامج الأسبوع الحي في الميدان التربوي ، وأضاف رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ سامي بن مسلم الظفيري بمداخلة شرح فيها الانضباط المدرسي وأهميته في المصلحة التعليمية للطلاب موكداً بأهمية دور المدرسة والأسرة والإعلام في التوعية للانضباط المدرسي ، وقبل الختام فتح المجال للمناقشات والاستفسارات والاقتراحات من الإعلاميين تم الرد عليها، بعد ذلك شكر رئيس الإعلام التربوي للزملاء في أمانة التعليم حسن التنظيم والاستضافة وفي نهاية اللقاء كرم الرحيلي الجهات الإعلامية والإعلاميين الداعمين لفعاليات ومناشط الإدارة المختلفة.