احدث الأخبار

تعليم حفر الباطن يدشن حملة إعلامية لفعاليات الأسبوع الحي
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يستقبل رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالباحة
منطقة الباحة
 محافظ تيماء يستقبل مدير عام المياه بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 “الغذاء والدواء”: أكياس الشاي المعبأة لا تسبب العقم والسرطان ومطابقة للمواصفات
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تستعد لمواجهة التقلبات الجوية
أبرز المواد
 “الحجري” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه مستشاراً أمنياً بإمارة منطقة جازان
منطقة جازان
 أمير الجوف يلتقي مدير مطار المنطقة
منطقة الجوف
 محافظ العقيق يرعى فعاليات اختتام الانشطة الطلابية
منطقة الباحة
 بلديه بني كبير تواصل معالجة التلوث البصري
منطقة الباحة
 الأمير فيصل بن بندر يدشن مشاريع تعليمية بتكلفة ثلاثة مليارات ريال
أبرز المواد
 جامعة المجمعة تقيم ندوة الابتكارات في الجامعات وآفاق السوق
منطقة الرياض
 “السعودية للكهرباء”: سُرعة تحديث المشتركين لبياناتهم تُسْهم في ضمان استفادتهم من الخدمات الإلكترونية
أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد
بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

أبرز المواد
لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

أبرز المواد
هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

أبرز المواد

تعليم حفر الباطن يدشن حملة إعلامية لفعاليات الأسبوع الحي

تعليم حفر الباطن يدشن حملة إعلامية لفعاليات الأسبوع الحي
http://almnatiq.net/?p=572038
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن حملتها الإعلامية لتدشين فعاليات الأسبوع الحي بالتعليم برعاية سعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ومدير الاشراف التربوي عبدالعزيز العامر ورئيس القيادة المدرسية مقبل بن علي الشمري  ومدير العلاقات العامة سعود خميس الشمري وبعض قيادات الإدارة وبالتعاون مع ممثلي وسائل الإعلام .

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالزملاء الإعلاميين بالمحافظة من قبل رئيس الاعلام التربوي الأستاذ زبن بن مفرح الشمري شدد فيها على دور وسائل الإعلام في نشر التوعية بين أطياف المجتمع وأثنى على تعاون الزملاء مع الإعلام التربوي على مدار العام الدراسيبعد ذلك ألقى سعادة مدير التعليم كلمة شكر فيها الزملاء على حضورهم موضحا أهمية ودور الإعلام في المجتمع مشيدا بالتعاون المستمر مع وسائل الاعلام المختلفه في التواصل الاجتماعي ، ثم استمع الجميع للعرض المرئي الذي قدمه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري عن فعاليات وبرامج الأسبوع الحي في الميدان التربوي ، وأضاف رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ سامي بن مسلم الظفيري بمداخلة شرح فيها الانضباط المدرسي وأهميته في المصلحة التعليمية للطلاب موكداً بأهمية دور المدرسة والأسرة والإعلام في التوعية للانضباط المدرسي ، وقبل الختام فتح المجال للمناقشات والاستفسارات والاقتراحات من الإعلاميين تم الرد عليها، بعد ذلك شكر رئيس الإعلام التربوي للزملاء في أمانة التعليم حسن التنظيم والاستضافة وفي نهاية اللقاء كرم الرحيلي الجهات الإعلامية والإعلاميين الداعمين لفعاليات ومناشط الإدارة المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء .. إنجاز 80% بمشروع “مجمع التمور”

أمانة الاحساء .. إنجاز 80% بمشروع “مجمع التمور”
الأمير سعود بن نايف يبارك إقامة وقف ” دار أم عجلان ” لصالح جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يبارك إقامة وقف ” دار أم عجلان ” لصالح جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة الشرقية
سمو الأمير سعود بن نايف يرعى حفل التخرج الثامن والأربعين بجامعة الملك فهد غدًا الخميس

سمو الأمير سعود بن نايف يرعى حفل التخرج الثامن والأربعين بجامعة الملك فهد غدًا الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*