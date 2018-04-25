حوادث كارثية لـ”الشبح”.. وسلاح الجو الأمريكي يحقق

المناطق - وكالات

يحقق سلاح الجو الأميركي في أعطال كادت أن تؤدي لسقوط طائرتين من طراز أف- 22 رابتور الشبح في القاعدة المشتركة في إلميندورف -ريتشاردسون بولاية ألاسكا.

وتعرضت طائرة “إف 22″ من سرب المقاتلات التسعين، الجناح الثالث، إلى احتراق في المحرك يوم 6 أبريل خلال رحلة تدريب روتينية انطلاقا من قاعدة تيندال الجوية في فلوريدا.

وجاءت هذه الحادثة قبل أيام من ظهور عطل آخر في طائرة من ذات الطراز بقاعدة فالالون الجوية في نيفادا، حسبما نقل موقع إنسايدر عن مسؤولين بالقوات الجوية وموقع ميليتري تايمز العسكري.

وقالت مسؤولة الشؤون العامة في القاعدة المشتركة، الضابط بريجيت برانتلي :”يمكننا أن نؤكد أن طائرةF-22 من سرب المقاتلات التسعين، شهدت مؤخرا عطلا في المحرك أثناء الطيران خارج تيندال. لكن الطائرة تمكنت من الهبوط بأمان”.

وأوضحت أنه يجري حاليا التحقق من إجراءات السلامة في طائرات أف 22.

ويوم 13 أبريل، انزلقت مقاتلة أخرى من ذات الطراز على المدرج بعد إقلاعها من قاعدة فالون، مما أدي إلى إتلاف مقدمتها.

وقالت برانتلي إنه يجري التحقيق في الحوادث، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الوقت، بينما سينشر تقرير كامل بعد اكتمال التحقيق.

وتؤكد الحادثان التي وقعتا في 8 أيام فقط، زيادة حوادث الطيران في الجيش الأميركي، خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب تحقيق استقصائي لموقع ميليتري تايمز.