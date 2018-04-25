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الأحوال المدنية تفتتح مكتبها النسوي بمحافظة حقل

الأحوال المدنية تفتتح مكتبها النسوي بمحافظة حقل
http://almnatiq.net/?p=572046
المناطق _ تبوك
بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات في مكتبها النسوي الجديد في محافظة حقل بمنطقة تبوك،والذي يقدم خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات لموعد إلكتروني على الموقع الرسمي.
ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، كما يقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى معايير العمل داخل القطاع.
يذكر أن الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة، وسط متابعة وحرص كبيرين من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، الذي يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أفضل أساليب الخدمة المميزة.

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