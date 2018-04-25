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الأمم المتحدة تحذر..”سوريا قد تتحول لأكبر تهديد للسلم الدولي”

الأمم المتحدة تحذر..”سوريا قد تتحول لأكبر تهديد للسلم الدولي”
جانب من الدمار في دوما بالغوطة الشرقية في صورة بتاريخ 21 مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=572048
المناطق - وكالات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على استعداد الأمم المتحدة من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في سوريا.

ولفت خلال كلمة ألقاها، الأربعاء، من بروكسيل، حيث يُعقد لقاء موسع للدول المانحة، تحت عنوان “مستقبل سوريا والمنطقة”، إلى أن أكثر من 13 مليون سوري يعيشون في ظروف قاسية، في حين يعيش 6 ملايين ونصف المليون خارج بلادهم.

كما حذر من احتمال أن تصبح سوريا أكبر ما يهدد السلم الدولي، بسبب عدد الميليشيات المنتشرة فيها.

إلى ذلك، أكد أن لا حل عسكرياً في سوريا. وأضاف: “يجب أن تكون سوريا موحدة وغير مقسمة”.

موغريني: “سوريا ليست لوح شطرنج بين الدول
من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، مجدداً إلى الحوار للتوصل إلى حل في سوريا. وقالت: “لسنا سذجاً فمحادثات السلام في سوريا لن تكون سهلة.

وأضافت: “يجب التحرك فوراً من أجل تحقيق حل سياسي لجعل السوريين يربحون السلام، سوريا ليست لوح شطرنج بين الدول”.

إلى ذلك، أوضحت أن الحاضرين سيستمعون خلال اللقاء اليوم وجهات نظر من المجتمع المدني السوري، المتنوع والآتي من خلفيات مختلفة”.

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