إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبة سارة الشراري لفوزها في مسابقة تصميم الأزياء

المناطق _سكاكا

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبة سارة بنت فهد الشراري من مدرسة الأولى المتوسطة بدومة الجندل، لحصولها على الميدالية الفضية في التصفيات النهائية على مستوى المملكة لمشروع التصميم الفني “مجال تصميم الأزياء” والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وثمّن السالم الجهود المبذولة من إدارة نشاط الطالبات في نشر ثقافة الإبداع وصقل المواهب الفنية والمهاراتية وتوجيهها الوجهة الصحيحة، لما لها من دور في بناء شخصية الطالبة المعتزة بدينها ووطنها.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن الطالبة أثبتت مهاراتها الفنية بالتصاميم أثناء الورش المصاحبة التصفيات النهائية، شاكرة ومقدرة جهود منسقة مشروع الأولمبياد للفنون المختلفة الأستاذة نورة بنت إبراهيم الضميري ورائدات النشاط المتعاونات في رسم الخطط وتحفيز الطالبات وتذليل جميع الصعوبات التي واجهتهن ليشاركن في التصفيات النهائية.