أمير مكة يوقع عقد خدمات الدراسات الاستشارية لمشروع جسر أبحر بجدة

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وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة ، عقد خدمات الدراسات الإستشارية للشراكة مع القطاع الخاص لطرح مشروع جسر أبحر, ضمن برنامج النقل العام مع الاستشاري بنك الخليج الدولي “جي أي بي كابيتال ” GIB Capital الذي يعّد أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص.

وحضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، اليوم ، بمقر الإمارة بجدة.

وأوضح أمين محافظة جدة ، رئيس اللجنة التحضيرية لمشروع النقل العام بمحافظة جدة ، الدكتور هاني أبو راس ، أن العقد يشمل ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع وتحليل المخاطر الفنية والمالية ، وإصدار تقرير الخيارات الاستراتيجية ، وتحديد الضمانات المطلوبة للمشروع ، والتوصية بأفضل الخيارات لمشاركة القطاع الخاص للمشروع ، فيما يقوم الاستشاري بالمرحلة الثانية بوضع شروط التأهيل وإستراتيجية تسويق المشروع ، وعرض المشروع على المستثمرين ، والتوصية باعتماد التحالفات التي تم تأهيلها ، كما يقوم الاستشاري بالمرحلة الثالثة بتجهيز اتفاقية المشروع ، وطلب العروض من الشركات والتحالفات واستلام وتقييم العروض الفنية والمالية والمفاضلة والمفاوضة والتوصية بأفضل العرو ض للتنفيذ.

وأشار أبو راس إلى أن من المتوقع – بحول الله – أن يتم تقديم التحليل المالي للمشروع خلال 7 أشهر ، ويستغرق العقد 18 شهراً للوصل إلى جميع المراحل ، ما يعد هذا المشروع الذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص ، إحدى ثمار دعوة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لمشاركة هذا القطاع في مشاريع الدولة ، بهدف دفع عجلة التنمية أسوة بمشروعات الطائف الجديد ، التي يجري تنفيذها حالياً ، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وقد عقد سموه ورش عمل لدى زياراته لمحافظات المنطقة ، شارك فيها مستثمرون ، جرى خلالها مناقشة الفرص الاستثمارية في المحافظات ، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع.

