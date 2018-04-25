وزير الثقافة والإعلام يرعى احتفالية “ليالي الأوبرا المصرية” في مركز الملك فهد بالرياض

المناطق - الرياض

تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، أُقيم مساء اليوم الحفل الموسيقى الأول للأوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وشاهد الدكتور العواد فور وصوله إلى المركز الفعاليات المصاحبة ومنها معرض الصور الفوتوغرافية النادرة التي توثق تاريخ الأوبرا لما يقارب من قرن ونصف القرن منذ افتتاح الأوبرا القديمة عام 1869 وأهم العروض التي قدمت على مسرحها وحتى احتراقها عام 1971، إضافة إلى العروض المقدمة من مواهب الجالية المصرية المقيمة في الرياض وفرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية.

وفي بداية الحفل ألقى وزير الثقافة والإعلام كلمة قال فيها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

معالي الدكتورة إيناس عبدالدايم

وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الشقيقة..

ضيوفنا الأعزاء.. الحضور الكريم..

أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة..

إنه لمن دواعي سروري وسعادتي في هذه الليلة أن أُرحب بزميلتي معالي الدكتورة إيناس عبدالدائم، وصحبها من المثقفين والفنانين والإعلاميين في مصر العروبة.. مصر الفنون.. مصر الأصالة والإبداع.. “أهلا ومرحبا بكم” في وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية الذي يتشرف بكم في أمسية فنية تروي الذائقة السمعية والبصرية لدى الحضور والمتابعين ضمن “ليالي الأوبرا المصرية”.

إن استضافة حفلي فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، هو تأكيد على ما تحظى به العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تميُّز في كافة المجالات، ومنها الثقافي والفني الذي يلامس دائماً بقوته الإبداعية مشاعر الشعوب والمجتمعات، ويعزز رسائل المحبة والسعادة والسلام.

فبالأمس القريب عندما زار سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دار الأوبرا المصرية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشاهدا عرضًا خاصًا لإحدى المسرحيات الذي تم اختياره كأفضل عرض مسرحي خلال عام 2017 ؛ إنما هو تأكيد من القادة على أهمية الثقافة والفنون ومكانتهما في توثيق وشائج العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهذا مايجعلنا نضطلع بمسؤوليتنا المشتركة لمواصلة آفاق التعاون الثقافي والفني، وتوسيع دوائر حراكهما المعرفي، والتعاون المثمر والمفيد لمثقفي وفناني البلدين.

معالي الوزيرة .. الحفل الكريم

إن أمسيتنا الليلة تعدُّ الحدث الأول من نوعه، بأن تُحيي فرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا حفلين متتاليين في الرياض، اليوم وغدا الخميس، وتقدم عدداً من المقطوعات الموسيقية والأغاني التي تتميز بها لكبار الملحنين والشعراء، وأداء نجوم الأوبرا المبدعين.

لعلي لا أُطيل أكثر مما تحدثت به، فجميعنا نريد الاستماع والتذوق بما تقدمه الفرقة الموسيقية لدار الأوبرا المصرية العريقة.. وأجدد الترحيب بالجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”

بعد ذلك قدمت فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة، تعد هي الأولى في الرياض، حيث عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة 45 فناناً وعازفاً، وعرضت نماذج من روائع فن الموسيقى المصرية الأصيل، تضمنت أغاني عمالقة الفن المصري، مثل: محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، نجاة الصغيرة، شادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً ومتميّزاً ضم عدداً من المسؤولين وعدداً من الدبلوماسيين، ونخبة من المثقفين السعوديين والمصريين ومختلف شرائح المجتمع الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي والمعزوفات المشهورة التي قدمتها الأوبرا المصرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لإقامة مثل هذه الاحتفاليات الرائعة لإثراء الثقافة والفنون في المملكة.

كما صاحب الاحتفالية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية بالمملكة، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية. وستقام الفعالية الثانية غداً الخميس في مركز الملك فهد الثقافي.