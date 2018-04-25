متحدث التحالف : الصماد مسؤول عن تهديد أمن المملكة والملاحة البحرية ومعاناة الملايين من اليمنيين 

المناطق - وليد الحمود

عقد المتحدث بإسم قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء ، أكد خلاله استمرار قوات التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة للمدنيين اليمنيين عبر المنافذ الحدودية وكافة الموانئ حيث بلغ عدد المستفيدين من العمليات الإنسانية 3.097.172 مستفيد وهناك 40 سفينة مساعدات بإنتظار الدخول عبر ميناء الحديدة .

وحول العمليات العسكرية أكد العقيد المالكي بأن الجيش اليمني حقق تقدما كبيرا في معارك صعدة ، كما حقق الجيش اليمني تقدما من الجهة الغربية باتجاه صنعاء ، ويستعد للتقدم من ميدي باتجاه الحديدة ، وحول الصواريخ والمقذوفات التي وجهتها جماعة الحوثي الإرهابية بإتجاه المدن السعودية ، كشف المالكي أن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي وجهت إلى المملكة بلغ 125 صاروخا ويتم إطلاقها بشكل عشوائي ، إضافة إلى إطلاق أكثر من 66 ألف مقذوف باتجاه المدن السعودية .

وحول مقتل صالح الصماد الرجل الثاني في جماعة الحوثي الإرهابية قال العقيد المالكي في رد على سؤال لصحيفة المناطق بأن الصماد مسؤول عن تهديد الملاحة البحرية وأمن المملكة العربية السعودية كما أنه مسؤول عن معاناة الملايين من اليمنيين ومسؤول عن مقتل الآلاف منهم .

وفي نهاية المؤتمر الصحفي عرض العقيد المالكي عددا من العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف لاستهداف جماعة الحوثي على الحدود السعودية اليمينية .