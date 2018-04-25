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أمير جازان يطلع على مشاريع ومنجزات مستشفى صبيا العام

أمير جازان يطلع على مشاريع ومنجزات مستشفى صبيا العام
http://almnatiq.net/?p=572092
صبيا - المناطق 
اطلع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز – أمير منطقة جازان – وصاحب السمو  الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز – نائب أمير منطقة جازان – على الإنجازات الصحية والمشاريع التطويرية والمبادرات التحسينية التي تحققت بمستشفى صبيا العام مؤخراً , وذلك من خلال زيارتهما الى جناح المستشفى المشارك في معرض  ” بصمة أمير ” والذي تم تنفيذه بقصر ” لاماركيز ” بمحافظة صبيا .

وقدم مدير مستشفى صبيا العام الدكتور علي بن مفرح الشعواني شرحاً مفصل عن محتوى الجناح الذي يضم عدد من المشاريع التطويرية المنفذة والجاري تنفيذها حالياً ببعض أقسام المستشفى بمبلغ ” 15 ” مليون ريال وتتضمن إحلال قسمي العمليات والعناية المركزة وكذلك استحداث وحدة الأشعة المقطعية وعملية إحلال وسائل السلامة الإنشائية المهنية إضافة الى توريد عدد من الأجهزة الطبية التي تساهم في عملية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية , إضافة الى المبادرات التحسينية التي تضمنت على افتتاح عدد من العيادات التخصصية والنادرة من نوعها على مستوى المنطقة كعيادة التخدير وعيادة جراحة القولون والمستقيم , وعيادة القدم السكري , وعيادة التغذية , وغيرها من المبادرات التحسينية الأخرى .

كما أطلع سمو الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبة الامير محمد بن عبدالعزيز على الإنجازات الطبية التي تحققت من قبل الطواقم الطبية وذلك عبر إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة وتتكلل بالنجاح ولله الحمد في بعض التخصصات العلاجية ’, إضافة الى إحصائيات المرضى والمراجعين للمستشفى خلال الربع الأول من العام الميلادي 2018 م .

وفي ختام الجولة أعرب مدير مستشفى صبيا العام الدكتور علي بن مفرح الشعواني عن شكرة وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبة على دعمهما ومتابعة سموهما للخدمات الصحية بمنطقة جازان بشكل عام وصبيا بشكل خاص , وكذلك سعادة محافظ صبيا ومدير عام صحة جازان الذين يتابعون التطورات ويذللون العقبات تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفى محافظة صبيا العام

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