أمير تبوك يواسي الدكتور محمد اللحيدان مدير جامعة فهد بن سلطان في وفاة والدته

المناطق - تبوك :

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مدير جامعه فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان في وفاة والدته رحمها الله . وسأل سموه المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته . ومن جهته عبر الدكتور اللحيدان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير المستغربة والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته