تعرف على قصة “الدوسري” الذي غير اسمه من ” عادي” إلى سلمان

بارك رئيس مركز الشرافاء بمحافظة وادي الدواسر عبدالمحسن بن محمد آل هذلول الشرافاء خطوة إبنه عادي بن عبدالمحسن بتغيير إسمه من (عادي) إلى (سلمان) تيمناً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.

وقال ” آل هذلول” استشارني إبني طالبا تغيير اسمه من (عادي) الى ( سلمان) على اسم خادم الحرمين الشريفين وعلى الفور اشرت اليه بالموافقة وأمرته بالتحرك والذهاب الى الجهات المختصة من أجل اكمال الاجراءات واعلان الاسم بصورة رسمية.

وبين أن ابنه “سلمان” يتمتع بروح وطنية عالية وولاء للقيادة الرشيدة ودائما ما يفكر في كيفية ان يرد لها الجميل لما تبذله من جهد في سبيل رفعة دولتنا المباركة وخدمة الاسلام .

من جانبه قال الشاب “سلمان” أقدمت على هذه الخطوة حبا في القيادة الرشيدة واعجابا بشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ولما تتمتع به شخصيته من حزم وعزم وأبوة وهي صفات يحق للمرء ان يفاخر بها.

وأضاف كانت الفكرة تدور بيني ونفسي الى أن ذهبت الى والدي واخبرته بذلك والذي بدوره شجعني وامرني بالذهاب الى الجهات المختصة على الفور واعلان ذلك.