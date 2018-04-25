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 “وفد أعمال سعودي” يزور جامعة حائل
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 “وفد أعمال سعودي” يزور جامعة حائل

 “وفد أعمال سعودي” يزور جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=572107
المناطق - حائل

زار وفد من رجال الأعمال السعوديين من مختلف مناطق المملكة مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله بن مرزوق العديم، اليوم الأربعاء (25 أبريل 2018م) مقر مبادرات جامعة حائل لبرنامج التحول الوطني 2020، في كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية.

 

و كان في استقبال الوفد الدكتور عبدالعزيز العمرو وكيل الجامعة للتطوير الاكاديمي وخدمة المجتمع وقدم عرض عن المبادرات  الوطنية وأهدافها وآلية العمل التطبيقية والفئات المستهدفة وتجول الوفد في  مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، وقدم الدكتور أحمد الصعب شرح عن منتجات المركز البرمجية وتطبيقاته الالكترونية بالإضافة إلى آلية التصميم النموذجية المتاحة في فاب لاب حائل، واختتم الوفد زيارته بمسرّعة الأعمال الناشئة، وقدم الدكتور حمد بالحارث شرحًا عن آلية استقطاب الأفكار وخطوات تحويلها إلى منتجات وخدمات ملموسة واستعرض فريق المسرعة إحدى المشاريع المحتضنة، وأبدى الوفد تقديرهم لإمكانات الجامعة ودورها في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

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