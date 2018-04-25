احدث الأخبار

فرنسا: 5 دول تجتمع الخميس لإحياء جهود حل الأزمة السورية
أبرز المواد
 في إنجاز أمني جديد.. تحريات جازان تطيح بعصابة أمتهنت السرقة والنشل بصبيا
منطقة جازان
 المرور يبدأ بإصدار رخص المركبات الخاصة بدون تاريخ انتهاء
أبرز المواد
 بلدية الخرج تصادر 1015 قطعة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية
منطقة الرياض
 الدكتور عبدالله الربيعة يرفع الشكر للقيادة بالتزام المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من قبضة الحوثي في تعز
أبرز المواد
 الأميرة عبير بنت فيصل : على  وزارة التعليم اكتشاف المبادرات المجتمعية وإقامة معارض في جميع مناطق المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يكرم الطلاب المتفوقين دراسياً
منطقة الجوف
 صورتها تغزو الانترنت.. ما علاقة هذه المزارعة الإسبانية بترامب؟
أبرز المواد
  “وفد أعمال سعودي” يزور جامعة حائل
منطقة حائل
 وزير الخارجية: المملكة ستقدم 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق
أبرز المواد
 استقالة رئيسة حكومة إقليم مدريد لسرقتها علبتي “كريم” قبل أعوام (فيديو)
أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد
بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

أبرز المواد
لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وظائف شاغرة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

أبرز المواد
هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

أبرز المواد

أمير الجوف يكرم الطلاب المتفوقين دراسياً

أمير الجوف يكرم الطلاب المتفوقين دراسياً
http://almnatiq.net/?p=572116
المناطق - الجوف
  كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، الطلاب المتفوقين الحاصلين على نسبة 100% والبالغ عددهم 147، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة سكاكا .
  وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة ايات من القران الكريم ، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم كلمة رحب فيها براعي الحفل مهنئاً منطقة الجوف بقدومه أميراً لها مشيدا بما يقدمه سموه من دعم ومساندة للتعليم في كل ما من شأنه النهوض بمسيرة التعليم.
  وبين السالم على أن الدولة منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبنائه البررة من بعده لا تألوا جهداً في العناية بالعلم وتشجعيه ونشره ورعاية النابهين والنابغين من الطلاب والعلماء والقادة،  مشيراً إلى أن العلم مقياس نضج الأفراد والمجتمعات والأفراد ، وإن الاحتفاء بالمتفوقين واجب وطني قبل أن يكون واجباً تربوياً وذلك لأن خيمة الوطن غمادها شبابها، وأشدهم عوداً أكثرهم أمانة علماً وعملاً.
  ثم شاهد الجميع أوبريت إنشادياً من أداء طلاب مدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا، بعد ذلك كرم الأمير بدر بن سلطان الطلاب المتفوقين، وفي نهاية الحفل تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يلتقي مدير مطار المنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير مطار المنطقة
إقامة دورات إسعافية لمنسوبي أمن الطرق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني بمحافظتي طبرجل ودومة الجندل 

إقامة دورات إسعافية لمنسوبي أمن الطرق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني بمحافظتي طبرجل ودومة الجندل 
الأمير بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف بمحافظة طبرجل

الأمير بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف بمحافظة طبرجل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*