أمير الجوف يكرم الطلاب المتفوقين دراسياً

المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، الطلاب المتفوقين الحاصلين على نسبة 100% والبالغ عددهم 147، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة سكاكا .

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة ايات من القران الكريم ، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم كلمة رحب فيها براعي الحفل مهنئاً منطقة الجوف بقدومه أميراً لها مشيدا بما يقدمه سموه من دعم ومساندة للتعليم في كل ما من شأنه النهوض بمسيرة التعليم.

وبين السالم على أن الدولة منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وأبنائه البررة من بعده لا تألوا جهداً في العناية بالعلم وتشجعيه ونشره ورعاية النابهين والنابغين من الطلاب والعلماء والقادة، مشيراً إلى أن العلم مقياس نضج الأفراد والمجتمعات والأفراد ، وإن الاحتفاء بالمتفوقين واجب وطني قبل أن يكون واجباً تربوياً وذلك لأن خيمة الوطن غمادها شبابها، وأشدهم عوداً أكثرهم أمانة علماً وعملاً.

ثم شاهد الجميع أوبريت إنشادياً من أداء طلاب مدرسة الجزيرة الثانوية في سكاكا، بعد ذلك كرم الأمير بدر بن سلطان الطلاب المتفوقين، وفي نهاية الحفل تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.