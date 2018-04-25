الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من قبضة الحوثي في تعز

حرر الجيش اليمني اليوم مواقع جديدة في الطريق الواصل بين مدينتي الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز وسط اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب ” إن قوات اللواء الثاني حزم، حررت 10 مواقع هامة في جبهة الشريجة – الراهدة أهمها وادي الدبا والجعشا في مديرية خدير، ومرتفعات أخرى في السحي”.

وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العمليات العسكرية التي يشرف عليها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل علي حسن تسير وفق ما هو مخطط لها، في الوقت الذي ينحسر فيه تمدد مليشيا الانقلاب، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مصرع 15 عنصراً من المليشيا الانقلابية وأسْر ثلاثة آخرين، واستعادة العديد من الأسلحة المتوسطة منها (ار بي جي)، ومعدلات متوسطة.