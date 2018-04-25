احدث الأخبار

فرنسا: 5 دول تجتمع الخميس لإحياء جهود حل الأزمة السورية
أبرز المواد
 في إنجاز أمني جديد.. تحريات جازان تطيح بعصابة أمتهنت السرقة والنشل بصبيا
منطقة جازان
 المرور يبدأ بإصدار رخص المركبات الخاصة بدون تاريخ انتهاء
أبرز المواد
 بلدية الخرج تصادر 1015 قطعة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية
منطقة الرياض
 الدكتور عبدالله الربيعة يرفع الشكر للقيادة بالتزام المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من قبضة الحوثي في تعز
أبرز المواد
 الأميرة عبير بنت فيصل : على  وزارة التعليم اكتشاف المبادرات المجتمعية وإقامة معارض في جميع مناطق المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يكرم الطلاب المتفوقين دراسياً
منطقة الجوف
 صورتها تغزو الانترنت.. ما علاقة هذه المزارعة الإسبانية بترامب؟
أبرز المواد
  “وفد أعمال سعودي” يزور جامعة حائل
منطقة حائل
 وزير الخارجية: المملكة ستقدم 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق
أبرز المواد
 استقالة رئيسة حكومة إقليم مدريد لسرقتها علبتي “كريم” قبل أعوام (فيديو)
أبرز المواد
العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

العثور على جثة وليد الجش “مفقود العمارية”

أبرز المواد
بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

بعد الاعتداء على قاضي المدينة.. ماذا قال “الأعلى للقضاء” عن التسليح وإجراءات الحماية!

أبرز المواد
أنور عشقي يفجر مفاجأة مدوية حول مقتل “الصماد”

أنور عشقي يفجر مفاجأة مدوية حول مقتل “الصماد”

أبرز المواد
هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

هجمة شرسة على مستخدمي “gmail”

أبرز المواد

بلدية الخرج تصادر 1015 قطعة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية

بلدية الخرج تصادر 1015 قطعة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=572135
المناطق -أشرف العصيمي 
صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج خلال الحملات التفتيشية بالمولات المغلقة على العديد من المواد المنتهية تاريخها تبلغ عددها ١٠١٥ قطعه من المواد التجميلية والميك اب والكريمات والتي تشكل خطورة على إستهلاك المواطنين وتشغيل عاملات لايحملن شهادات صحية وإختلاف البيانات والمعلومات مابين الرخصة والواقع  في عدد من المقاسات واللوحات الارشادية.
وبناء على المخالفات تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات .
هذا وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج حرص الإدارات المعنية بالبلدية على مواصلة الحملات والتي تهتم في الصحة العامة لما يتم تقديمه في المحلات التجارية والمولات كون تأثر ما يتم بيعه وتحولها إلى مواد ضارة على المستهلك كونها مجهولة المصدر ، وأنه لن يتم التهاون مع المحلات في تطبيق الانظمة البلدية ، وأن وسائل التواصل بالبلدية تستقبل على مدار الساعة جميع البلاغات والشكاوي بهذا الخصوص.

روابط ذات صلة

تعرف على قصة “الدوسري” الذي غير اسمه من ” عادي” إلى سلمان

تعرف على قصة “الدوسري” الذي غير اسمه من ” عادي” إلى سلمان
ضمان غرب الرياض يثقف “68” سيدة ويعرف المرأة الضمانية بخدمات ” قرة ووصول “

ضمان غرب الرياض يثقف “68” سيدة ويعرف المرأة الضمانية بخدمات ” قرة ووصول “
الأمير فيصل بن بندر يدشن مشاريع تعليمية بتكلفة ثلاثة مليارات ريال

الأمير فيصل بن بندر يدشن مشاريع تعليمية بتكلفة ثلاثة مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*