بلدية الخرج تصادر 1015 قطعة من المواد التجميلية منتهية الصلاحية

صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج خلال الحملات التفتيشية بالمولات المغلقة على العديد من المواد المنتهية تاريخها تبلغ عددها ١٠١٥ قطعه من المواد التجميلية والميك اب والكريمات والتي تشكل خطورة على إستهلاك المواطنين وتشغيل عاملات لايحملن شهادات صحية وإختلاف البيانات والمعلومات مابين الرخصة والواقع في عدد من المقاسات واللوحات الارشادية.

وبناء على المخالفات تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات .

هذا وبين المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج حرص الإدارات المعنية بالبلدية على مواصلة الحملات والتي تهتم في الصحة العامة لما يتم تقديمه في المحلات التجارية والمولات كون تأثر ما يتم بيعه وتحولها إلى مواد ضارة على المستهلك كونها مجهولة المصدر ، وأنه لن يتم التهاون مع المحلات في تطبيق الانظمة البلدية ، وأن وسائل التواصل بالبلدية تستقبل على مدار الساعة جميع البلاغات والشكاوي بهذا الخصوص.