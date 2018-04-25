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في إنجاز أمني جديد.. تحريات جازان تطيح بعصابة أمتهنت السرقة والنشل بصبيا

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المناطق - جازان
نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان من كشف غموض عدد من قضايا السرقة والنشل التي تعرض لها مواطنون بمحافظة صبيا وأطاحت بالتشكيل العصابي الذي يقف خلفها في إنجاز أمني جديد لشرطة جازان.

وفي التفاصيل فقد تلقت شرطة محافظة صبيا عدداً من البلاغات من قبل مواطنين يفيدون فيها بتعرضهم للنشل والسرقة بالسوق الداخلي للمحافظة.

وفور ورود البلاغات وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغات وسرعة القبض على الجناة.

وإنفاذاً للتوجيه فقد تم تشكيل الفريق والذي باشر مهامه البحثيه ووضع المواقع التي يحتمل أن يتواجد بها الجناة لتنفيذ عملياتهم تحت المراقبة ما أسفر بفضل الله من ضبط التشكيل العصابي والذي يتكون من ٦ أشخاص مواطنين و٤ وافدين فتم إيداعهم التوقيف وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم اللواء القحطاني شكره الجزيل لرجال التحريات على كشفهم لتلك القضايا رغم ما اكتنفها من غموض.

مؤكداً بأن يد الأمن ستطال كل عابث بالأمن والله ولي التوفيق.

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