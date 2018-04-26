فرنسا: 5 دول تجتمع الخميس لإحياء جهود حل الأزمة السورية

المناطق - وكالات

يجتمع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن يوم الخميس في باريس، من أجل إحياء الجهود نحو حل سياسي للأزمة السورية، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه المجموعة الصغيرة ستجتمع بهدف المساهمة في إحياء الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في سوريا.