“المدام توصلني الدوام”.. هكذا افتخر مواطن بزوجته

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http://almnatiq.net/?p=599013
المناطق - الرياض

بعد قرار قيادة المرأة في السعودية افتخر مالك الموسى في وسائل التواصل الاجتماعي بقيام زوجته بإيصاله صباحاً إلى عمله بالمستشفى بعد سنوات من إيصالها.

وبين الموسى وفقا لـ”العربية” أنه قام بتدريب زوجته على القيادة، وحصلت على الرخصة لتقوم بأعمالها الخاصة دون الاحتياج إلى أحد، كما أنها بادرت بإيصالي إلى عملي كأول مشوار لها بسيارتها المرسيدس قبل ذهابها إلى دوامها، الذي اعتذر على ايصالها له في مطبعة الاحساء.

وأشار الموسى إلى أن زوجته نورة العفالق، ستقوم باستلام بعض المهام كشراء احتياجات المنزل لنساهم جميعاً في أسرة ناجحة تؤدي أعمالاً متبادلة.

وشهدت تغريدة الموسى تناقلاً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” مشيدين بافتخاره وتشجيعه لزوجته، حيث قام بتوثيق هذه اللحظات التاريخية بالصور والفيديو.

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