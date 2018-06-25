الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

استكملت قوات الجيش اليمني تحرير سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوبي غرب محافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبدالله العجابي إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة لتأمين السلسلة الجبلية .
وأوضح العميد العجاجي، في تصريح للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش قامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة، وتطهير ما تبقى من جيوب للميليشيا في تلك السلسلة.
وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة وأن عشرات الجثث لعناصرها لاتزال متناثرة في ميدان المواجهات.
وعثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات عسكرية.
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