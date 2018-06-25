الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

المناطق - وكالات

استكملت قوات الجيش اليمني تحرير ‏سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوبي ‏غرب ‏محافظة صعدة‏.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبدالله العجابي ‏إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية .‏

وأوضح العميد العجاجي، في تصريح للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات ‏الجيش قامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للميليشيا في تلك السلسلة.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة وأن ‏عشرات الجثث ‏لعناصرها لاتزال متناثرة في ميدان المواجهات.‏

وعثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏إضافة إلى ‏كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏