هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو

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احتفت الهيئة العامة للرياضة اليوم بأبناء شهداء الواجب الذين حضروا كأس العالم 2018 ، بدعوة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، تقديرًا لهم وللدور البطولي الذي سطَّره آباؤهم في الذود عن أرض الوطن الغالي.

وأُقامت هيئة الرياضة حفل غداء بهذه المناسبة في العاصمة الروسية موسكو لأبناء الشهداء الذين بلغ عددهم 160 شخصاً ، بحضور وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي.

يشار إلى أن 11 من أبناء الشهداء شاركوا في المباراة الافتتاحية للمونديال بين المنتخبين السعودي والروسي، في خطوة تعد الأولى من نوعها.