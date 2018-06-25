إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل

ينطلق البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف في جدة، الأحد المقبل، كأول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، وذلك في ظل ترجمة رؤية المملكة 2030 ، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وشهد البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من أهمية توطين الوظائف, وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن, إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الأفراد والمؤسسات, إلى جانب التعاون المتميز من القطاع الخاص الذي يوفر فرص التدريب المنتهية بالتوظيف مع تأمينه للحقائب التدريبة وبرامج التأهيل على أسس أكاديمية محترفة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر عامين, وتم اختيار جامعة جدة كشريك أساسي في تنفيذه, بالتعاون والشراكة مع صندوق الموارد البشرية “هدف , وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة, توطين 5 آلآف وظيفة بالقطاع الخاص باعتباره الموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية في المرحلة المقبلة, وسيوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة وظيفية منتهية بالتوظيف في 16 مجالاً للتوطين ، يقتصر العمل فيها على المواطنين والمواطنات في محال السيارات ، والدراجات النارية ، وبيع وصيانة الجولات ، ومحال قطع غيار السيارات ، وتأجير السيارات ، ومحال الملابس الجاهزة ، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية ، والساعات ، والنظارات ، والسجاد بكافة أنواعه ، ومحال الذهب ، والأجهزة ، والمعدات الطبية ، والحلويات ، ومواد الأعمار والبناء.

وتقوم فكرة البرنامج ,الذي سجل منذ بدء استقبال طلبات الراغبين الالتحاق به من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية بجامعة جدة , 4800 باحث عن العمل حتى الآن ، على تقديم العديد من الحقائب التدريبة وبرامج التأهيل والتهيئة للكوادر الوطنية المرتكزة على أسس أكاديمية محترفة تعمل على تزويد المتدربين بالمفاهيم والمعلومات العلمية , وإكسابهم المهارات العملية المتخصصة والمتفقة مع متطلبات الوظائف في المجالات المذكورة سواء لطالبي العمل الجدد , أو لموظفي القطاع الخاص ممن يرغبون في إعادة تدريبهم.

ويتضمن البرنامج التدريب في المهن المستهدفة لثلاثة مستويات تدريبية يُوزع المتدربون عليها وفق معايير محددة، بحيث يشمل المستوى الأول مرحلة التدريب الأساسية , وتكون مدتها 24 يوماً ما بين تدريب علمي وميداني ، بينما تكون مدة المستويين الثاني والثالث (المرحلة المتقدمة , ومرحلة المحترفين) 12 يوماً لكل منهما ما بين تدريب علمي و ميداني، يشتمل العلمي فيها على مجالات الإدارة والتسويق, والمحاسبة , والهندسة , والحاسبات, والعلوم والتربية, بالإضافة إلى مجال المبيعات, والبيع الشخصي , وإدارة العرض , ومهارات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها , مما يعكس الاهتمام بقضية التوطين وسعودة الوظائف ضمن خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من منطلق دورها في تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامهم لتحقيق ذلك.

وعلى الراغبين في التدريب والتأهيل والتوظيف من الشباب والشابات ، وكذلك الشركات والمؤسسات الراغبة في توفير احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة ، زيارة موقع المنصة الإلكترونية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة http://www.jeddahtawteen.org.