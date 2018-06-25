رحب القائد العام لجبهة الساحل الغربي في اليمن، أبو زرعة المحرمي، بكل المنشقين من صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية وأنضموا للقوات الشرعية اليمنية .
ودعا المحرمي، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، المقاتلين في صفوف المليشيا بالانسحاب قبل فوات الأوان ، وطالبهم بتسليم الحديدة سلمياً وتجنيبها استبداد المليشيا التي تسعى إلى نشر الفوضى وتعريض المغرر بهم للقتل ومؤسسات الدولة للدمار والخراب.
وأوضح أن ألوية العمالقة أسرت العشرات من العناصر في صفوف المليشيا ، ويتم حاليا إعادة تأهيلهم فكريًا، وتوفير كل احتياجاتهم الخاصة، وعلاج من كان مصاباً منهم .
قائد عسكري يمني للمقاتلين في صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان
رحب القائد العام لجبهة الساحل الغربي في اليمن، أبو زرعة المحرمي، بكل المنشقين من صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية وأنضموا للقوات الشرعية اليمنية .
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