احدث الأخبار

قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان
أبرز المواد
 إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل
أبرز المواد
 هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع موادا إيوائية للمتضررين من أمطار صنعاء
أبرز المواد
 “كبار العلماء”: قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة جاء برأي أغلبية أعضاء الهيئة
أبرز المواد
 “المدام توصلني الدوام”.. هكذا افتخر مواطن بزوجته
أبرز المواد
 القحطاني لوكالات أنباء عالمية: نظام قطر يلعب بورقة الرياضة للخروج من عزلته
أبرز المواد
 دراسة تفضح جيش الاحتلال .. 54% من جنود اسرائيل يتعاطون المخدرات
أبرز المواد
 دراسة: الثوم فعال في الوقاية من أهم 3 أمراض .. السرطان والقلب والسكري
أبرز المواد
 قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أردوغان وتحالفه يتصدران في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فرز 95% من الأصوات
أبرز المواد
قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان

قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان

أبرز المواد
إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل

إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل

أبرز المواد
هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو

هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو

أبرز المواد
الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

أبرز المواد

قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان

قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان
http://almnatiq.net/?p=599036
المناطق - وكالات

رحب القائد العام لجبهة الساحل الغربي في اليمن، ‏أبو زرعة المحرمي، بكل المنشقين من صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية وأنضموا للقوات الشرعية اليمنية . ‏
ودعا المحرمي، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، المقاتلين في ‏صفوف المليشيا بالانسحاب قبل فوات الأوان ، وطالبهم بتسليم الحديدة ‏سلمياً وتجنيبها استبداد المليشيا التي تسعى إلى ‏نشر الفوضى وتعريض المغرر بهم للقتل ‏ومؤسسات الدولة للدمار والخراب.‏
وأوضح أن ألوية العمالقة أسرت العشرات من ‏العناصر في صفوف المليشيا ، ويتم حاليا إعادة ‏تأهيلهم فكريًا، وتوفير كل احتياجاتهم الخاصة، ‏وعلاج من كان مصاباً منهم .‏

روابط ذات صلة

إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل

إطلاق أول برنامج تدريبي متكامل لتوطين الوظائف.. الأحد المقبل
هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو

هيئة الرياضة تحتفي بأبناء شهداء الواجب في موسكو
الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

الجيش اليمني يستكمل تحرير سلسلة جبال ‏تويلق في رازح بصعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*