قائد عسكري يمني للمقاتلين في ‏صفوف الحوثي: انسحبوا قبل فوات الأوان

المناطق - وكالات

رحب القائد العام لجبهة الساحل الغربي في اليمن، ‏أبو زرعة المحرمي، بكل المنشقين من صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية وأنضموا للقوات الشرعية اليمنية . ‏

ودعا المحرمي، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، المقاتلين في ‏صفوف المليشيا بالانسحاب قبل فوات الأوان ، وطالبهم بتسليم الحديدة ‏سلمياً وتجنيبها استبداد المليشيا التي تسعى إلى ‏نشر الفوضى وتعريض المغرر بهم للقتل ‏ومؤسسات الدولة للدمار والخراب.‏

وأوضح أن ألوية العمالقة أسرت العشرات من ‏العناصر في صفوف المليشيا ، ويتم حاليا إعادة ‏تأهيلهم فكريًا، وتوفير كل احتياجاتهم الخاصة، ‏وعلاج من كان مصاباً منهم .‏