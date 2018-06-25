أمير الباحة يزيح الستار عن أكبر مشروع توسعي بغابة رغدان ويدشن فعاليات صيف الباحة

المناطق-الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة، مهرجان صيف الباحة تحت شعار (الباحة اجمل ٣٩) وذلك بالمسرح المفتوح بمنتزه غابة رغدان بالباحة .

وفِي طريق سموه لمقر الحفل توقف لإزاحة الستار عن مشروع توسعة طريق منتزه غابة رغدان حيث ضمت التوسعة استحداث مواقف للسيارات وإضافة عدد من الخدمات التي ستساهم في خدمة زوار ومصطافي غابة رغدان وقدم امين منطقة الباحة شرحا تفصيليا عن المشرع الذي تم انجازه في وقت قياسي بتنفيذ شركة السويلمي الوطنية . وعند وصول سمو أمير الباحة لمقر الحفل بالمسرح المفتوح استقبله أمين منطقة الباحة د. علي بن محمد السواط ، والمحافظين ووكلاء الأمين ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، بعدها عُزف السلام الملكي إيذانا بافتتاح الحفل الذي بدأ بآيات من القران الكريم ، ثم ألقى أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط كلمة رحب فيها براعي الحفل وضيوفه الكرام والحضور في حفل افتتاح مهرجان صيف الباحة ٣٩، والذي يحظى برعاية كريمة ودعم واهتمام من قبل سمو أمير الباحة. وأوضح “د. السواط” أن المهرجان يتضمن أكثر من ٨٠٠ فعالية ترفيهية وتثقيفية وتعليمية، تناسب جميع شرائح المجتمع. وأضاف أن الأمانة عملت منذ وقت مبكّر على توفير الإمكانات المتاحة من أجل تجهيز المواقع والأماكن الترفيهية والسياحية التي توفر لضيوف المنطقة وزوارها كل وسائل الراحة والترفيه، حيث إن منطقة الباحة غنية بالأماكن الأثرية والسياحية والغابات والفنادق والمطاعم الراقية والمتنزهات التي تستدعي زيارتها، ما يعزز من مكانة منطقة الباحة على الخريطة السياحية للمملكة. وأكد د. السواط حرص الأمانة على التنويع بالمهرجانات، من خلال تقديم أفضل الفعاليات السياحية التي تجذب الزائر والسائح ، مشيرا إلى أن الأمانة واكبت رؤية المملكة 2030، وبخاصة فيما يتعلق في مجال الترفيه، وذلك من خلال تقديم رؤية جديدة لمهرجان صيف الباحة سواء في مدينة الباحة وفِي المحافظات المستهدفة . وأضاف أمين الباحة أن المنطقة تعد من أكثر المناطق على مستوى المملكة جذبًا للسائحين والزائرين ، مؤكدًا حرص الأمانة على اختيار فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق وشرائح المجتمع خلال فترة المهرجان، وذلك لأكثر من ٦٠ يوما متواصلة . ثم ألقيت بعدها قصيدة بالفصحى للشاعر علي سليمان واُخرى نبطية للشاعر محمد عيضه . فيما اطلق سموه فعاليات الصيف قائلا “بِسْم الله وعلى بركة الله ندشن فعاليات صيف الباحة ٣٩ متمنيا للجميع التوفيق ومتطلعا الى صيف ممتع لأهالي وزوار الباحة” .

كما قام سمو امير الباحة بتكريم الجهات الحكومية والأهلية الداعمة والمنظمة .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور الاوبريت الفني (هي الباحة) للمنشد صالح اليامي والفنان صالح خيري والذي جمع الكثير من اللوحات الفلكلورية الممزوجة برقصات الفرق الشعبية والاطفال الموهوبين .

ثم غادر سموه مقر الحفل مع نهاية اطلاق الالعاب النارية التي انارت سماء مدينة الباحة ومع احتضان سموه لعدد من الاطفال الذين تهافتوا للسلام عليه اثناء خروجه من مقر الحفل وسط تصفيق وهتافات الحضور تحية لسموه .

حضر الحفل صاحب السمو الامير منصور بن خالد بن جلوي ، ووكيل امارة الباحة د. عقاب بن صقر اللويحق ومدير شرطة الباحة اللواء علي ال هادي ، ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة المتحدث الرسمي احمد بن صالح السياري وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين وجمع غفير من أهالي وزوار المنطقة .