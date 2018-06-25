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وكيل إمارة الباحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني وينقل تعازي أمير المنطقة

وكيل إمارة الباحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزهراني وينقل تعازي أمير المنطقة
http://almnatiq.net/?p=599183
المناطق-الباحة

أدى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، بجامع بن عثيمين ببلخزمر بمحافظة المندق صلاة الميت على شهيد الواجب احمد بن يحيى الخزمري الزهراني ، والذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي دفاعا عن دينه ووطنه.
ونقل د. اللويحق تعازي صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لأسرة شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد الزهراني عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة ، محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ، ومدير شرطة الباحة اللواء علي ال هادي ، وجمع من المسؤولين والمشايخ والأهالي .

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