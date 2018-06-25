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الجيش اليمني بأسر قيادي حوثي و 7 خبراء من حزب الله الإرهابي بصعدة

الجيش اليمني بأسر قيادي حوثي و 7 خبراء من حزب الله الإرهابي بصعدة
http://almnatiq.net/?p=599191
المناطق - وكالات

القت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم القبض على قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية ومعه 7 خبراء من مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي في مديرية الملاحيط جنوبي غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

وأكد مصدر عسكري في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادي في المليشيا مع 7 خبراء عسكريين من مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي خلال معارك عنيفة في جبهة الملاحيط بالمحافظة.

وفي ذات السياق أكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبدالكريم السدعي أن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة بها في جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى، أسفرت عن مقتل 220 من عناصر المليشيا الانقلابية.

وأوضح اللواء السدعي في تصريح للموقع أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير قمة جبل “حرم” في المديرية ذاتها، وأنها باتت تسيطر ناريا على عدد كبير من المواقع المحيطة بالجبل .

ولفت الى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش خلال تلك العمليات وقصفت مواقع المليشيا .

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