أمير عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

المناطق - عسير

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن صالح الخضير رتبته الجديدة بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته إلى رتبة لواء ، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

كما قلد سموه العميد محمد بن حسين القحطاني مدير شؤون الأمن والعميد أحمد بن علي القحطاني مدير العمليات المشتركة والعميد علي بن عبدالرحمن آل عروان مدير شرطة محافظة بيشة والعميد ظافر بن سعيد القرني مدير شرطة مركز بلحمر بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيتهم إلى رتبة عميد .

وهنأ سموه الجميع بالثقة الملكية مشيداً بجهودهم في مجال عملهم متمنياً لهم التوفيق .

وعبر الضباط عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – على هذه الثقة سائلين الله العلي القدير أن يعينهم على خدمة الدين ثم المليك والوطن .